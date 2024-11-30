"Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışması" başladı

"Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışması" Mersin'de başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Oryantiring Federasyonu işbirliğinde düzenlenen organizasyon Mezitli ilçesindeki Akarca Mahallesi'nde 1229 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Sporcular şampiyonanın ilk gününde orta mesafe yarışlarında etapları bitirebilmek için mücadele etti.

Doğanın tanıtılması ve korunmasına da katkı sunduklarını ifade eden Güler, "Dijital bağımlılıktan kurtulmak için çok güzel bir ortam sunuyoruz. Kimsenin elinde cep telefonu yok. Hiç kimse cep telefonuyla uğraşmıyor. Yarışmalar bitene kadar kullanım yasağı var. Burada centilmen bir yarışmanın içerisinde, aynı zamanda okullarda eğitim öğretimle ilgili anlatılmaya gayret gösterilen doğanın tanıtılması ve korunmasını uygulamalı olarak yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.