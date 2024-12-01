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        Tarsus'ta evde çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 12:38 Güncelleme: 01.12.2024 - 12:38
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        Tarsus'ta evde çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

        Ferahimşalvuz Mahallesi'ndeki T.C'ye ait tek katlı müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin söndürdüğü yangında evde hasar oluşurken dumandan etkilenen ev sahibine sağlık ekipleri müdahale etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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