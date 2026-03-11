GÜNCELLEME - Mersin'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü

Mersin'in Toroslar ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.



Alınan bilgiye göre, Songül A. (27), çocuklarını görmek için boşanma aşamasındaki eşi Selami A'nın (34) Toroslar Mahallesi'ndeki evine gitti.



Eşini bıçakla yaralayan Selami A, olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık personelince hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Songül A, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.



- Cenazesi defnedildi



Songül A'nın cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.



Güneykent Mezarlığı'na getirilen cenaze için tören yapıldı.



Törene Songül A'nın ailesi, yakınları, arkadaşları ve kadınlara yönelik bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



Songül A'nın naaşı, cenaze namazının kılınmasının ardından mezarlıkta toprağa verildi.



Polis ekiplerinin, "kasten yaralama" ve "hırsızlık" gibi suçlardan 9 kaydı bulunan zanlının yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

