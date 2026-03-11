Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Mersin'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü

        Mersin'in Toroslar ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 17:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Mersin'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü

        Mersin'in Toroslar ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Songül A. (27), çocuklarını görmek için boşanma aşamasındaki eşi Selami A'nın (34) Toroslar Mahallesi'ndeki evine gitti.

        Eşini bıçakla yaralayan Selami A, olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelince hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Songül A, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        - Cenazesi defnedildi

        Songül A'nın cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Güneykent Mezarlığı'na getirilen cenaze için tören yapıldı.

        Törene Songül A'nın ailesi, yakınları, arkadaşları ve kadınlara yönelik bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Songül A'nın naaşı, cenaze namazının kılınmasının ardından mezarlıkta toprağa verildi.

        Polis ekiplerinin, "kasten yaralama" ve "hırsızlık" gibi suçlardan 9 kaydı bulunan zanlının yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Evinden çıkarılıyor
        Evinden çıkarılıyor
        Kupada final yolu belli oldu
        Kupada final yolu belli oldu
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu

        Benzer Haberler

        2 çocuk annesi eşi Songül'ü bıçaklayarak öldürdü (2)
        2 çocuk annesi eşi Songül'ü bıçaklayarak öldürdü (2)
        Kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
        Kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
        Anamur'da öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışı yapıldı
        Anamur'da öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışı yapıldı
        Kaymakam Topsakaloğlu'dan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u...
        Kaymakam Topsakaloğlu'dan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u...
        Cumhuriyet Başsavcılığından Büyükşehir Belediyesine operasyon açıklaması Be...
        Cumhuriyet Başsavcılığından Büyükşehir Belediyesine operasyon açıklaması Be...
        Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde 'ihaleye fesat' ve 'rüşvet' operasyonu (2)
        Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde 'ihaleye fesat' ve 'rüşvet' operasyonu (2)