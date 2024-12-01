Mersin'deki "Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışması" sona erdi

Mersin'de düzenlenen "Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışması" müsabakaları tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Oryantiring Federasyonu iş birliğinde düzenlenen organizasyonun ikinci etabı, Akdeniz ilçesindeki Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi'nden başladı.

Parkurları dereceyle bitiren sporculara törenle ödülleri verildi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, AA muhabirine, Mersin'de iki gün süren organizasyonun heyecan dolu anlara sahne olduğunu söyledi.

Ulusal organizasyonlarda yeni sporcuların keşfedildiğini vurgulayan Güler, şöyle konuştu:

"Milli takımlarımızı yurt dışında başarılı bir konuma getirebilmek için süreci yakından takip ediyoruz. En önemli konu, milli takıma sporcu veren kulüplerin desteklenmesi. Temel hedefimiz, 14 yaş grubu çünkü 2028'de bu çocuklar, 16-18 yaş milli takım sporcularının temelini oluşturacak. Bu sporcularımızın geleceğe yönelik olarak daha iyi hazırlanması için antrenörlerin eğitimleri konusunda yoğun bir çabamız var."