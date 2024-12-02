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        Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, Mersin'de konuştu:

        Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Atakaş Hatayspor maçına ilişkin, "Umut ediyoruz ki kazanırız, güneşli günleri tekrar başlatırız, hep beraber beyazı buluruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 15:12 Güncelleme: 02.12.2024 - 15:12
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        Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, Mersin'de konuştu:
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        Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Atakaş Hatayspor maçına ilişkin, "Umut ediyoruz ki kazanırız, güneşli günleri tekrar başlatırız, hep beraber beyazı buluruz." dedi.

        Vardar, Mersin Beşiktaşlılar Derneği tarafından Yenişehir Belediyesinin desteğiyle Cumhuriyet Mahallesi'nde yaptırılan Mersin 100. Yıl Beşiktaşlılar Parkı'nın açılışında, özel bir günde taraftarla buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Kulüpte yaşanan gelişmelere değinen Vardar, şöyle konuştu:

        "Bu aralar ne yazık ki sadece saha skorlarıyla ilgili değil, gündemle ilgili de sizleri yoruyoruz. Bundan dolayı üzgünüz ama asıl olan sevdamız Beşiktaş. Bu yolda hep beraber, gönül gönüle, kol kola ve bu birlikteliğimizi hiçbir zaman kaybetmeden kulübümüzün yanında olacağız. Sizleri üzdük, üzüyoruz. Kendim ve buradaki yönetim kurulu arkadaşlarım adına size bir özür borcumuz var. Emin olun ki elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bugün bizler yöneticiyiz, başka gün başka arkadaşlar gelecek. Hayat devam ediyor."

        - "Önemli bir maça çıkıyoruz"

        Vardar, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında saat 20.00'de Mersin Stadyumu'nda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacaklarını anımsatarak, "Her maç önemli ama bugün hakikaten önemli bir maça çıkıyoruz. Serdar Topraktepe hocamız ve takımımız, maçın öneminin bilincinde. Umut ediyoruz ki kazanırız, güneşli günleri tekrar başlatırız, hep beraber beyazı buluruz. Beşiktaş'ımıza son nefesimize kadar her zaman olduğu gibi katkı sağlamaya çalışırız." değerlendirmesinde bulundu.

        Kulüpteki birlik ve beraberliğin sürmesi gerektiğini vurgulayan Vardar, parkta emeği geçenleri kutladı.

        Mersin Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ufuk Onuk da kulüp olarak zor günlerden geçmelerine rağmen takımı yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

        Parkın yapımındaki destekleri için Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e teşekkür eden Onuk, çocuklar ve ailelerin vakit geçirebileceği bir alanı hayata geçirmekten sevinç duyduklarını kaydetti.

        Konuşmaların ardından katılımcılar, parkın açılış kurdelesini kesti.

        Törene, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Yalçın Ayaydın, Feyyaz Uçar ve Kadir Kılıç, Yenişehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Zeki Ecer ile taraftarlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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