Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, Mersin'de konuştu:

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Atakaş Hatayspor maçına ilişkin, "Umut ediyoruz ki kazanırız, güneşli günleri tekrar başlatırız, hep beraber beyazı buluruz." dedi.

Vardar, Mersin Beşiktaşlılar Derneği tarafından Yenişehir Belediyesinin desteğiyle Cumhuriyet Mahallesi'nde yaptırılan Mersin 100. Yıl Beşiktaşlılar Parkı'nın açılışında, özel bir günde taraftarla buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kulüpte yaşanan gelişmelere değinen Vardar, şöyle konuştu:

"Bu aralar ne yazık ki sadece saha skorlarıyla ilgili değil, gündemle ilgili de sizleri yoruyoruz. Bundan dolayı üzgünüz ama asıl olan sevdamız Beşiktaş. Bu yolda hep beraber, gönül gönüle, kol kola ve bu birlikteliğimizi hiçbir zaman kaybetmeden kulübümüzün yanında olacağız. Sizleri üzdük, üzüyoruz. Kendim ve buradaki yönetim kurulu arkadaşlarım adına size bir özür borcumuz var. Emin olun ki elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bugün bizler yöneticiyiz, başka gün başka arkadaşlar gelecek. Hayat devam ediyor."