Mersin'de son kullanma tarihi geçmiş 4 bin 700 ketçap ve mayonez ele geçirildi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bir kamyonette yapılan aramada son kullanma tarihi geçmiş 4 bin 700 ketçap ve mayonez ele geçirildi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Hal Mahallesi yeni hal girişi karşısındaki bir kamyonette arama yaptı.

Ekiplerin kontrolünde son tüketim tarihi geçmiş ve herhangi bir faturası veya irsaliyesi olmayan 650 gramlık 2 bin 350 ketçap ve 560 gramlık 2 bin 350 mayonez ele geçirildi.