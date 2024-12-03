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        Mersin'de bir haftada çeşitli suçlardan aranan 474 şüpheli yakalandı

        Mersin'de polis ekiplerinin bir haftalık çalışmasında çeşitli suçlardan aranan 474 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 11:34 Güncelleme: 03.12.2024 - 11:34
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        Mersin'de bir haftada çeşitli suçlardan aranan 474 şüpheli yakalandı
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        Mersin'de polis ekiplerinin bir haftalık çalışmasında çeşitli suçlardan aranan 474 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, firari şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 474 şüpheli yakalandı.

        Adreslerde 12 ruhsatsız silah ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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