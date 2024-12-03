Mersin'de bir haftada çeşitli suçlardan aranan 474 şüpheli yakalandı
Mersin'de polis ekiplerinin bir haftalık çalışmasında çeşitli suçlardan aranan 474 zanlı gözaltına alındı.
Mersin'de polis ekiplerinin bir haftalık çalışmasında çeşitli suçlardan aranan 474 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, firari şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 474 şüpheli yakalandı.
Adreslerde 12 ruhsatsız silah ele geçirildi.
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