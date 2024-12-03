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        Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin ilçelerinde Dünya Engelliler Günü etkinlikleri yapıldı

        Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin ilçelerinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 17:15 Güncelleme: 03.12.2024 - 17:20
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        Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin ilçelerinde Dünya Engelliler Günü etkinlikleri yapıldı
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        Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin ilçelerinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Mersin'in Gülnar ilçesinde Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler oyun oynadı.

        Palyaço gösterisi izleyen öğrencilere ikramlarda bulunuldu.

        Etkinliğe, Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı, Belediye Başkanı Fatih Önge, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim ve veliler de katıldı.

        Önge, sonrasında bir restoranda düzenlenen etkinlikte buluştuğu engelli bireyler ve aileleriyle sohbet etti.

        Bozyazı ilçesindeki öğretmenevinde düzenlenen programda da halk oyunları ekipleri gösteri yaptı, öğrenciler şiir okudu.

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir özel eğitim kurumunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler gösteri sundu. Programa, Kaymakam Emre Dündar ve İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz de katıldı.

        Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi'ndeki Dörtyol Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sergi düzenledi.

        Sergide, merkezde eğitim gören öğrencilerin yaptığı resimler ile el sanatları ürünleri yer aldı.

        Vatandaşların ziyaretine açılan sergiden elde edilecek gelir, öğrencilerin eğitimine destek için kullanılacak.

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ise Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Farklılıklarımız gücümüzdür" sloganıyla yürüyüş organize edildi.

        Etkinliğe, Kaymakamı Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, öğrenciler ve veliler de katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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