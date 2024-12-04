Mersin'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Alınan bilgiye göre, Arpaçbaşis Mahallesi'nde bir kişi, sitenin otoparkına bıraktığı motosikletinin çalındığını fark edince jandarmaya başvurdu.

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