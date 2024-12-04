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        Mersin'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

        Mersin'in Erdemli ilçesinde sitenin otoparkındaki motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 16:39 Güncelleme: 04.12.2024 - 16:39
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        Mersin'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde sitenin otoparkındaki motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Alınan bilgiye göre, Arpaçbaşis Mahallesi'nde bir kişi, sitenin otoparkına bıraktığı motosikletinin çalındığını fark edince jandarmaya başvurdu.

        Şikayet üzerine olay yerine giden ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

        Kayıtta motosikleti iterek götürdükleri belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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