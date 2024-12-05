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        Mersin'de öğrencilere "siber farkındalık" eğitimi verildi

        Mersin'de jandarma, öğrencilere yönelik "siber farkındalık" eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 11:21 Güncelleme: 05.12.2024 - 11:21
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        Mersin'de öğrencilere "siber farkındalık" eğitimi verildi
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        Mersin'de jandarma, öğrencilere yönelik "siber farkındalık" eğitimi düzenlendi.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi personeli, Aydıncık ilçesindeki Yenikaş Soğuksu İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

        Burada düzenlenen eğitimlerde, siber zorbalık ve güvenli internet kullanımı hakkında öğrenci ve öğretmenlere bilgi verildi.

        Sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gerekenler de öğrencilere anlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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