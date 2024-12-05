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        Yapay zekayla hazırlanan sinema filminin ekibi üniversite öğrencileriyle buluştu

        Mersin'de oyuncu kadrosu, senaryosu ve sahneleri yapay zeka programlarında üretilen uzun metraj sinema filmi "Bilge 3071"in ekibi, Mersin Üniversitesi'nde (MEÜ) öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 17:09 Güncelleme: 05.12.2024 - 17:29
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        Yapay zekayla hazırlanan sinema filminin ekibi üniversite öğrencileriyle buluştu
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        Mersin'de oyuncu kadrosu, senaryosu ve sahneleri yapay zeka programlarında üretilen uzun metraj sinema filmi "Bilge 3071"in ekibi, Mersin Üniversitesi'nde (MEÜ) öğrencilerle bir araya geldi.

        MEÜ İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Elemanı Araştırma Görevlisi Doktor Servet Can Dönmez'in Dijital Sinema dersi kapsamında fakültenin amfisinde etkinlik düzenlendi.

        Etkinlikte yapay zeka teknolojileri kullanılarak yapımına devam edilen "Bilge 3071"in yönetmenlerinden Onur Kaygın, film hakkında katılımcılara bilgi verdi.

        Kaygın, burada yaptığı konuşmada, kendisinin de Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olduğunu söyledi.

        Günümüzde yapay zekanın önemli hale geldiğine değinen Kaygın, hazırlayacakları filmle bu alanda öncü olmak istediklerini vurguladı.

        Etkinlikte yapay zeka teknolojileriyle yapımı devam eden "Bilge 3071" filminin fragmanı da katılımcılara izletildi.

        Film ekibindeki video artist Uzay Aras Yıldız, görsel tasarım uzmanı Deniz Kaygın, senarist Nisa Saydan, film ajansının koordinatörü Ezgi Yeşildal, kurumsal iletişim direktörü Selin Tekin, sanat ve görsel iletişim koordinatörü Ömer Kutay Seyrek de "Bilge 3071" filminde yaptıkları çalışmaları anlattı.

        Film ekibi, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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