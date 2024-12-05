Yapay zekayla hazırlanan sinema filminin ekibi üniversite öğrencileriyle buluştu

Film ekibindeki video artist Uzay Aras Yıldız, görsel tasarım uzmanı Deniz Kaygın, senarist Nisa Saydan, film ajansının koordinatörü Ezgi Yeşildal, kurumsal iletişim direktörü Selin Tekin, sanat ve görsel iletişim koordinatörü Ömer Kutay Seyrek de "Bilge 3071" filminde yaptıkları çalışmaları anlattı.

Etkinlikte yapay zeka teknolojileriyle yapımı devam eden "Bilge 3071" filminin fragmanı da katılımcılara izletildi.

Günümüzde yapay zekanın önemli hale geldiğine değinen Kaygın, hazırlayacakları filmle bu alanda öncü olmak istediklerini vurguladı.

Kaygın, burada yaptığı konuşmada, kendisinin de Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olduğunu söyledi.

Mersin'de oyuncu kadrosu, senaryosu ve sahneleri yapay zeka programlarında üretilen uzun metraj sinema filmi "Bilge 3071"in ekibi, Mersin Üniversitesi'nde (MEÜ) öğrencilerle bir araya geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.