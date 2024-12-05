Mersin'de metruk evde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sağlıklı Mahallesi'nde bulunan metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.