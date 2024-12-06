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        Mersin'de müşterilerinin kimlik bildirimini yapmayan konaklama tesislerine para cezası

        Mersin'de konaklama tesislerine yönelik denetimlerde, müşterilerinin kimlik bildirimini yapmadığı tespit edilen işletmelere 283 bin 818 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 11:00 Güncelleme: 06.12.2024 - 11:27
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        Mersin'de müşterilerinin kimlik bildirimini yapmayan konaklama tesislerine para cezası
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        Mersin'de konaklama tesislerine yönelik denetimlerde, müşterilerinin kimlik bildirimini yapmadığı tespit edilen işletmelere 283 bin 818 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekiplerince konaklama tesislerine yönelik denetim yapıldı.

        Kent genelinde 122 ekip ve 261 personelin katıldığı denetimde, 124 konaklama tesisi incelendi.

        Konaklamaya gelen kişilerin kimlik bilgilerini kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmediği belirlenen 6 tesise 283 bin 818 lira ceza kesildi.

        Denetimde, çalışanlarının kimlik bildirimini yapmadığı saptanan 13 işletmeye de 53 bin 755 lira ceza uygulandı.

        Öte yandan, anlık veri bildirmeme suçunu tekrar eden bir işletme mühürlendi, aranması olan 1 kişi de denetimde yakalandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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