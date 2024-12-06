Mersin'de müşterilerinin kimlik bildirimini yapmayan konaklama tesislerine para cezası

Öte yandan, anlık veri bildirmeme suçunu tekrar eden bir işletme mühürlendi, aranması olan 1 kişi de denetimde yakalandı.

Denetimde, çalışanlarının kimlik bildirimini yapmadığı saptanan 13 işletmeye de 53 bin 755 lira ceza uygulandı.

Konaklamaya gelen kişilerin kimlik bilgilerini kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmediği belirlenen 6 tesise 283 bin 818 lira ceza kesildi.

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