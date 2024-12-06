Mersin'de serada çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde serada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde serada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alifakı Mahallesi'ndeki bir serada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle serada hasar oluştu.
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