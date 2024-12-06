Mersin'deki Softa Kalesi'nde çevre temizliği yapıldı
Mersin'in Bozyazı ilçesindeki tarihi Softa Kalesi'nde çevre temizliği yapıldı.
Mersin'in Bozyazı ilçesindeki tarihi Softa Kalesi'nde çevre temizliği yapıldı.
Bozyazı Kaymakamlığı himayesinde Softa Kalesi'ne ulaşım için çalışmalar devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında ilgili kurumların katılımıyla kale çevresi ve patika yollarında temizlik çalışması gerçekleştirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.