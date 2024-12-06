Mersin'de "Farklı Yönleriyle Kadın-Kadına Yönelik Şiddete Farkındalık Paneli" yapıldı

Öztürk moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde ise MEÜ Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aysun Yaralı Akkaya, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Telli ile Avukat Sena Nur Kulak konuşma yaptı.

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