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        Mersin'de "Farklı Yönleriyle Kadın-Kadına Yönelik Şiddete Farkındalık Paneli" yapıldı

        Mersin Üniversitesi'nde (MEÜ) "Farklı Yönleriyle Kadın-Kadına Yönelik Şiddete Farkındalık Paneli" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 15:25 Güncelleme: 06.12.2024 - 15:44
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        Mersin'de "Farklı Yönleriyle Kadın-Kadına Yönelik Şiddete Farkındalık Paneli" yapıldı
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        Mersin Üniversitesi'nde (MEÜ) "Farklı Yönleriyle Kadın-Kadına Yönelik Şiddete Farkındalık Paneli" düzenlendi.

        MEÜ Maarif Topluluğu tarafından Uğur Oral Konferans Salonu'nda düzenlenen panel saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Topluluğun akademik danışmanı Doç. Dr. İsmail Yavuz Öztürk, panelin açılışında, katılımcılara MEÜ Maarif Topluluğu hakkında bilgi verdi.

        Öztürk moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde ise MEÜ Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aysun Yaralı Akkaya, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Telli ile Avukat Sena Nur Kulak konuşma yaptı.

        Panelde kadının toplumdaki önemi ve kadına yönelik şiddet konuları ele alındı.

        Etkinlik soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri

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