Bozyazı'da öğrencilere sağlıklı beslenme anlatıldı

Öğrencilerin proje kapsamında yörede yetişen portakal, salatalık gibi sebze ve meyveleri getirdikleri okulda, sağlıklı beslenme, mevsiminde meyve-sebze tüketimi konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığınca, öğrencilerin fiziksel aktiviteye teşvik edilmesi, gıda okuryazarlığı konusunda bilinçlendirilmesi, gıda güvenliği ve kalitesinin artırılmasının sağlanması, geleneksel tatlarla buluşturulması ve gıda israfının engellenmesi hedefiyle yürütülen "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Projesi" 100. Yıl Örtülü İlkokulu'nda da uygulandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.