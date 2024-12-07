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        Mersin'de kocasının tabancayla vurduğu kadın öldü

        Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, sokakta tartıştığı eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 15:04 Güncelleme: 07.12.2024 - 15:18
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        Mersin'de kocasının tabancayla vurduğu kadın öldü
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        Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, sokakta tartıştığı eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.

        Arpaçsakarlar Mahallesi 110194 Sokak'ta yeni aldığı evi temizlemeye giden Leyla Ç. (50) ile eşi Zafer Ç. (46) arasında evlerinin bulunduğu binanın önünde tartışma çıktı.

        Bu sırada, Zafer Ç. yanında bulundurduğu tabancayla eşini başından vurdu.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Leyla Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yapılan incelemenin ardından kadının cansız bedeni, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Zafer Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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