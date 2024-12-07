Mersin'de 1 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüsü ortaya çıktı
Mersin'in Tarsus ilçesinde tırın çarptığı otomobildeki 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde tırın çarptığı otomobildeki 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Adana Bulvarı 82 Evler Mahallesi'nde, 30 Kasım'da, U.Y. idaresindeki 33 AVA 747 plakalı tırın, park halindeki 01 ACJ 57 plakalı otomobil ile elektrik direğine çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
Görüntüde, tırın önce park halindeki otomobile ardından da elektrik direğine çarpması yer aldı.
Öte yandan kazada yaralanan otomobildeki kişinin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
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