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        Mersin'de 1 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüsü ortaya çıktı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde tırın çarptığı otomobildeki 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 17:16 Güncelleme: 07.12.2024 - 17:16
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        Mersin'de 1 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüsü ortaya çıktı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde tırın çarptığı otomobildeki 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Adana Bulvarı 82 Evler Mahallesi'nde, 30 Kasım'da, U.Y. idaresindeki 33 AVA 747 plakalı tırın, park halindeki 01 ACJ 57 plakalı otomobil ile elektrik direğine çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

        Görüntüde, tırın önce park halindeki otomobile ardından da elektrik direğine çarpması yer aldı.

        Öte yandan kazada yaralanan otomobildeki kişinin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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