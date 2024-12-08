Mersin'de fabrika lojmanında çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde narenciye paketleme fabrikasının lojmanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde narenciye paketleme fabrikasının lojmanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yunus Emre Mahallesi'ndeki fabrikanın lojman bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
Hasar oluşan lojmanda soğutma çalışması yapıldı.
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