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        Mersin'de fabrika lojmanında çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde narenciye paketleme fabrikasının lojmanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 09:41 Güncelleme: 08.12.2024 - 09:48
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        Mersin'de fabrika lojmanında çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde narenciye paketleme fabrikasının lojmanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yunus Emre Mahallesi'ndeki fabrikanın lojman bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

        Hasar oluşan lojmanda soğutma çalışması yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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