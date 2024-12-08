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        AK Parti Bozyazı İlçe Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı

        AK Parti Bozyazı İlçe Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 12:24 Güncelleme: 08.12.2024 - 12:24
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        AK Parti Bozyazı İlçe Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
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        AK Parti Bozyazı İlçe Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Bozyazı Öğretmenevi'nde düzenlenen kongrede saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Tek listeyle gidilen kongrede İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Hüseyin Emre Meteris seçildi.

        Programa, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Sever de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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