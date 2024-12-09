Mersin'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, devrilen narenciye yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, devrilen narenciye yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Sarıveli yakınlarında M.T. (47) idaresindeki plakası öğrenilemeyen narenciye yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü M.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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