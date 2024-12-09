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        Mersin'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, devrilen narenciye yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 18:37 Güncelleme: 09.12.2024 - 18:37
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        Mersin'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, devrilen narenciye yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Sarıveli yakınlarında M.T. (47) idaresindeki plakası öğrenilemeyen narenciye yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü M.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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