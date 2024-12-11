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        Mersin'de trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsünün ehliyeti iptal edildi

        Mersin'in Anamur ilçesinde, motosikleti önünü havaya kaldırarak kullanıp trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün ehliyeti iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 12:54 Güncelleme: 11.12.2024 - 14:02
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        Mersin'de trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsünün ehliyeti iptal edildi
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        Mersin'in Anamur ilçesinde, motosikleti önünü havaya kaldırarak kullanıp trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün ehliyeti iptal edildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde, motosikletinin ön tarafını havaya kaldırarak kullandığı anları sosyal medya hesabından paylaşan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Ekipler, yaptıkları araştırmayla motosiklet sürücüsünü yakaladı.

        Ehliyeti daimi iptal edilen sürücüye 10 bin lira idari para cezası uygulandı, motosiklet trafikten men edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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