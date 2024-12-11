Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ın Paris'teki başarısı antrenörlük kursuna katılımı artırdı

        2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan'ın başarısı atıcılıktaki antrenörlük kurslarına katılımı artırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 16:16 Güncelleme: 11.12.2024 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ın Paris'teki başarısı antrenörlük kursuna katılımı artırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan'ın başarısı atıcılıktaki antrenörlük kurslarına katılımı artırdı.

        Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından Mersin'in Erdemli ilçesindeki Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde 9 Aralık'ta "Atıcılık Yardımcı Antrenörlük Kursu" açıldı.

        Kursta eğitim alan katılımcılar çeşitli eğitimlerden geçerek antrenör olmaya hak kazanıyor.

        Havalı ve Ateşli Silahlar 3. Kademe Antrenörü Kemal Erkahya, gazetecilere, daha önce açılan kurslara 25-30 kişinin başvurduğunu söyledi.

        Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan'ın başarısının ardından antrenörlük kurslarına katılımın arttığını belirten Erkahya, şöyle devam etti:

        "Olimpiyatlardaki başarımızın ardından sporcularda yoğun ilgi bekliyorduk. Antrenörlerden de bu ilgiyi görmemiz gurur verici. Burada iki kurs açtık. Normalde bir kurs için kontenjan dolmuyordu, ortalama 25-30 aday antrenörümüz oluyordu. Şu an geldiğimiz noktada bir kurs kontenjanı yetmiyor ikinci kursu açıyoruz. İkinci kursta da kontenjanlarımızı dolduruyoruz. Bundan sonra da böyle olmasını umuyoruz."

        Kursiyerlerden Aysel Uğural da voleybol antrenörü olarak görev yaptığını ifade etti.

        Bu kursa Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ın başarısından dolayı katıldığını anlatan Uğural, "Kendimize milli sporcularımızı öncelik aldık. İyi bir sporcu yetiştirmek bir antrenörün görevi diye düşündük ve bu branşa başvuru yaptık." dedi.

        Ayşe Başak Bingül de atıcılıkta sporcu yetiştirme hayalinin olduğunu söyledi.

        Merve Yüz ise bu branşla üniversitede tanıştığını belirterek, atıcılıkta elde edilen başarı sonrası kursa başvurduğunu kaydetti.

        Atıcılık Yardımcı Antrenörlük Kursu, 14 Aralık'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeliler artık özgür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeliler artık özgür
        12 kent için "sarı" alarm verildi! Perşembeye dikkat!
        12 kent için "sarı" alarm verildi! Perşembeye dikkat!
        Lütfü Savaş CHP’den ihraç edildi
        Lütfü Savaş CHP’den ihraç edildi
        Suriyelilere 'geri dönün' çağrısı
        Suriyelilere 'geri dönün' çağrısı
        Ankara’ya ‘bro’sunu, komşuya ex-gelini atadı
        Ankara’ya ‘bro’sunu, komşuya ex-gelini atadı
        Kullanıcılara neden küfürlü mesajlar gitti? Şirketin CEO'sundan açıklama
        Kullanıcılara neden küfürlü mesajlar gitti? Şirketin CEO'sundan açıklama
        Para için U dönüşü yaptı
        Para için U dönüşü yaptı
        Petrol kuyusunda yangın çıktı! Cesur yürek!
        Petrol kuyusunda yangın çıktı! Cesur yürek!
        Altın 2 yıldır üzmüyor
        Altın 2 yıldır üzmüyor
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Adidas genel merkezine vergi baskını
        Adidas genel merkezine vergi baskını
        Futbolda centilmenlik!
        Futbolda centilmenlik!
        Estetikte yeni çağ
        Estetikte yeni çağ
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar

        Benzer Haberler

        ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, Pelin Derya Bilgiç'i kadrosuna kattı
        ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, Pelin Derya Bilgiç'i kadrosuna kattı
        Mersin'de "Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı
        Mersin'de "Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı
        Hatayspor, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti
        Hatayspor, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti
        Mersin'de trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsünün ehliyeti iptal e...
        Mersin'de trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsünün ehliyeti iptal e...
        Uluslararası Mersin Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı
        Uluslararası Mersin Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı
        Mersin'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        Mersin'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı