Anamur'da basın mensuplarından Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'ya ziyaret

Cömertler de yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çatlı, vatandaşlara doğru ve objektif haberler ulaştıran gazetecilere teşekkür etti.

Anamur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zümrüt Cömertler ve yönetim kurulu üyeleri, Çatlı ile makamında görüştü.

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