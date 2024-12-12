Anamur'da basın mensuplarından Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'ya ziyaret
Anamur Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'yı ziyaret etti.
Anamur Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'yı ziyaret etti.
Anamur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zümrüt Cömertler ve yönetim kurulu üyeleri, Çatlı ile makamında görüştü.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çatlı, vatandaşlara doğru ve objektif haberler ulaştıran gazetecilere teşekkür etti.
Cömertler de yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi.
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