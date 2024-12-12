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        Anamur'da basın mensuplarından Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'ya ziyaret

        Anamur Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 10:11 Güncelleme: 12.12.2024 - 11:08
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        Anamur'da basın mensuplarından Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'ya ziyaret
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        Anamur Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'yı ziyaret etti.

        Anamur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zümrüt Cömertler ve yönetim kurulu üyeleri, Çatlı ile makamında görüştü.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çatlı, vatandaşlara doğru ve objektif haberler ulaştıran gazetecilere teşekkür etti.

        Cömertler de yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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