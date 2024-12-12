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        "Akkuyu NGS 1. Ünitesi Türbin Tesisi'nin Montajının Tamamlanması Töreni" yapıldı

        Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) "Akkuyu NGS 1. Ünitesi Türbin Tesisi'nin Montajının Tamamlanması Töreni" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 16:12 Güncelleme: 12.12.2024 - 16:12
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        "Akkuyu NGS 1. Ünitesi Türbin Tesisi'nin Montajının Tamamlanması Töreni" yapıldı
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        Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) "Akkuyu NGS 1. Ünitesi Türbin Tesisi'nin Montajının Tamamlanması Töreni" gerçekleştirildi.

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla Akkuyu NGS'de düzenlenen törende, santraldeki çalışmalar hakkında hazırlanan video gösterildi.

        Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, törende, 2024 içerisinde Akkuyu NGS projesinde büyük başarıların elde edildiğini söyledi.

        Bugün sahadaki en önemli olaylardan biri olan türbin kurulumunun tamamlanmasına tanık olduklarını dile getiren Likhachev, "Tesisinin devreye alınmasına giden uzun yolda gerekli bir adımdı. Türkiye'deki ilk nükleer güç ünitesinin yakın gelecekte faaliyete geçmesi için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. Güç ünitesi milyonlarca tüketiciye istikrarlı ve düşük karbonlu enerji sağlayacak." ifadelerini kullandı.

        Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh de 2024 yılı içerisinde santralde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Törene, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı ve diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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