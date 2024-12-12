Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında servis midibüsündeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 19:16 Güncelleme: 12.12.2024 - 19:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında servis midibüsündeki 5 kişi yaralandı.

        D-400 kara yolunda M.G. idaresindeki 33 NB 751 plakalı kamyon, N.T'nin kullandığı 33 S 0518 plakalı servis midibüsü ile 27 AUG 542 plakalı kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Servis midibüsünün sürücüsü N.T, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı.

        Sürücü N.T. ile aynı midibüsteki 4 yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        Fahrettin Altun'dan açıklamalar
        Fahrettin Altun'dan açıklamalar
        Pentagon: Oreşnik yeniden kullanılabilir
        Pentagon: Oreşnik yeniden kullanılabilir
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        12 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        12 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu!
        Galatasaray'dan Pellegrini hamlesi!
        Galatasaray'dan Pellegrini hamlesi!
        Veda günü
        Veda günü
        TIME, yılın kişisini seçti: Donald Trump
        TIME, yılın kişisini seçti: Donald Trump
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        "Hisseden kâr eden 10 milyon yatırımcı var"
        "Hisseden kâr eden 10 milyon yatırımcı var"
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?

        Benzer Haberler

        Hatayspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Hatayspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Bozyazı'da "Kültürel Mirası Koruma" semineri verildi
        Bozyazı'da "Kültürel Mirası Koruma" semineri verildi
        Mersin'de kayalıklardan düşen kişi öldü
        Mersin'de kayalıklardan düşen kişi öldü
        Bakan Bayraktar: İlk reaktörü 2025'te deneme üretimine alacağız
        Bakan Bayraktar: İlk reaktörü 2025'te deneme üretimine alacağız
        "Akkuyu NGS 1. Ünitesi Türbin Tesisi'nin Montajının Tamamlanması Töreni" ya...
        "Akkuyu NGS 1. Ünitesi Türbin Tesisi'nin Montajının Tamamlanması Töreni" ya...
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Akkuyu NGS'deki törende konuştu...
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Akkuyu NGS'deki törende konuştu...