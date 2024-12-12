Mersin'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında servis midibüsündeki 5 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında servis midibüsündeki 5 kişi yaralandı.
D-400 kara yolunda M.G. idaresindeki 33 NB 751 plakalı kamyon, N.T'nin kullandığı 33 S 0518 plakalı servis midibüsü ile 27 AUG 542 plakalı kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Servis midibüsünün sürücüsü N.T, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı.
Sürücü N.T. ile aynı midibüsteki 4 yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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