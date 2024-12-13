Hatayspor, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Mersin'de Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Mersin'de Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-beyazlı kulübün açıklamasına göre Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde 1 saat 15 dakika süren idmanda futbolcular, taktik çalıştı.
Hatayspor, yarın Mersin Stadı'nda yapacağı antrenmanla 15 Aralık Pazar günü Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.
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