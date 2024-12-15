Mersin'de kargo yüklü tırın dorsesi yandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, kargo yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, kargo yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
A.S. idaresindeki 27 ADS 079 plakalı kargo yüklü tırın dorsesinde, Adana-Pozantı kara yolu kavsaklar mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek çekiciyi dorsesinden ayırdı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.
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