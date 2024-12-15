Mersin'de kargo yüklü tırın dorsesi yandı

A.S. idaresindeki 27 ADS 079 plakalı kargo yüklü tırın dorsesinde, Adana-Pozantı kara yolu kavsaklar mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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