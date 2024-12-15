Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Mersin
Hakemler:Atilla Karaoğlan, Mustafa Savranlar, Ogün Kamacı
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Recep Burak Yılmaz (Dk. 77 Bamgboye), Calvo, Diack, Görkem Sağlam, Rui Pedro, Rivas (Dk. 80 Cengiz Demir), Fernandes (Dk. 90+2 Strandberg), Aboubakar
Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş (Dk. 67 Koray Günter), Heliton, Victor Hugo (Dk. 86 Doğan Erdoğan), Juan (Dk. 76 Matsuki), Dennis (Dk. 86 İsmail Köybaşı), Bokele, Nazım Sangare (Dk. 86 Nielsen), Djalma Silva, Miroshi, Romulo
Goller: Dk. 12 Romulo (Penaltıdan) (Göztepe), Dk. 52 Aboubakar (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Taha Altıkardeş, Dk. 45+6 Dennis, Dk. 62 Romulo (Göztepe), Dk. 60 Calvo (Atakaş Hatayspor)
MERSİN
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