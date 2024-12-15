Mersin'de hafif ticari araç ile traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Mersin'in Mut ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mersin’in Mut ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
M.E.B'nin kullandığı 33 VBU 04 hafif ticari araç Aşağıköselerli Mahallesi'nde, M.A.U. yönetimindeki 33 UC 687 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan M.U. ve S.E.B. yaralandı.
Yaralılar Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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