Mersin'de çiftçilere 1800 kestane fidanı dağıtıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde atıl arazilerin tarımda değerlendirilmesi için 29 çiftçiye 1800 kestane fidanı dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, kullanılmayan tarım arazilerinin üretime kazandırılması amacıyla "Marjinal Arazilerde Kestane Üretimi Projesi" başlatıldı.

Proje kapsamında Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünde düzenlenen programda, 29 çiftçiye 1800 kestane fidanı verildi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, gazetecilere, projede pilot bölge seçilen Karahıdırlı Mahallesi'ndeki 110 dekar alanda üretimin yapılacağını söyledi.

Pehlivan, "marjinal" olarak nitelendirilen ve birinci derecede tarım arazisi olmayan alanların ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiğini belirterek, "Bu türlerle tarımı teşvik etmiş ve ekonomiye kazandırmış oluyoruz. Bir taraftan ağaçlandırma yaparak erozyonu önlüyoruz. Faydalanıcı ailelere de ekonomik destek verilmiş olunuyor." dedi.