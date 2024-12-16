Mersin'de iki katlı evde çıkan yangında 5 kişi yaralandı

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında İ.A. ve aynı aileden A.A, M.A, A.A. ve K.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi 4518. Sokak'ta İ.A'ya ait iki katlı evde kömür sobasından kaynaklı yangın çıktı.

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