Mersin Valisi Pehlivan, Erdemli'de esnaf ve vatandaşlarla buluştu
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Erdemli ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla görüştü.
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Erdemli ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla görüştü.
Pehlivan, Tömük Mahallesi'nde bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet etti.
Esnafı gezen Pehlivan, talepleri dinledi.
Pehlivan'a ziyaretinde Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu ve Belediye Başkanı Mustafa Kara eşlik etti.
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