Mersin Valisi Pehlivan, Erdemli'de esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Pehlivan'a ziyaretinde Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu ve Belediye Başkanı Mustafa Kara eşlik etti.

Pehlivan, Tömük Mahallesi'nde bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet etti.

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