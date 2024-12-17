Erdemli Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin de sözleşmenin hayırlı olması diledi.

Sözleşmenin yılbaşından sonra devreye gireceğini belirten Kara, "Sözleşme ile işçilerimizin yüzünü güldürmeye çalıştık. Sözleşme tüm çalışanlara ve belediyemize hayırlı olsun." dedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.