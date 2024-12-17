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        Erdemli Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

        Erdemli Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 17:26 Güncelleme: 17.12.2024 - 17:27
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        Erdemli Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
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        Erdemli Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

        Belediye Başkanı Mustafa Kara, Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, yapılan sözleşmeden 800 işçinin faydalanacağını söyledi.

        Sözleşmenin yılbaşından sonra devreye gireceğini belirten Kara, "Sözleşme ile işçilerimizin yüzünü güldürmeye çalıştık. Sözleşme tüm çalışanlara ve belediyemize hayırlı olsun." dedi.

        Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin de sözleşmenin hayırlı olması diledi.

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        Galeri

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