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        Anamur'da 2 kilo 221 gram esrar ele geçirildi

        Mersin'in Anamur ilçesinde 2 kilo 221 gram esrar ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 12:33 Güncelleme: 18.12.2024 - 12:33
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        Anamur'da 2 kilo 221 gram esrar ele geçirildi
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        Mersin'in Anamur ilçesinde 2 kilo 221 gram esrar ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen M.G'nin evime savcılık koordinesinde operasyon düzenledi.

        Adreste 2 kilo 221 gram esrar ve 2 hassas terazi bulan ekipler, M.G. ile yanındaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G. tutuklandı, diğerler şüpheliler serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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