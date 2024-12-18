Anamur'da 2 kilo 221 gram esrar ele geçirildi
Mersin'in Anamur ilçesinde 2 kilo 221 gram esrar ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Mersin'in Anamur ilçesinde 2 kilo 221 gram esrar ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen M.G'nin evime savcılık koordinesinde operasyon düzenledi.
Adreste 2 kilo 221 gram esrar ve 2 hassas terazi bulan ekipler, M.G. ile yanındaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G. tutuklandı, diğerler şüpheliler serbest bırakıldı.
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