Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'ndan "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası" mesajı

Ersoy'un, milletin bağımsızlık sevdasını harekete geçirdiğini kaydeden Topsakaloğlu, "Vatan ve bayrak sevgisini, mücadeleci ruhunu en iyi şekilde tasvir eden Mehmet Akif Ersoy'u ve eserlerini iyi anlamak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak öncelikli görevlerimiz arasında olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Topsakaloğlu, mesajında, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un, milletin atan nabzı ve haykıran iradesi olduğunu belirtti.

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