Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 45 dakika sürdü. İdmanda futbolcular dar alan ve taktik çalışması yaptı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 23 Aralık Pazartesi günü Mersin'de Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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