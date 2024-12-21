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        Mersin'de yetkisi olmadan hastaları muayene eden yabancı uyruklu doktor ve eşi yakalandı

        Mersin'de, mesleki yeterlilik belgesi olmadan hastaları muayene ettiği belirlenen yabancı uyruklu doktor ve eşi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 14:00 Güncelleme: 21.12.2024 - 14:07
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        Mersin'de yetkisi olmadan hastaları muayene eden yabancı uyruklu doktor ve eşi yakalandı
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        Mersin'de, mesleki yeterlilik belgesi olmadan hastaları muayene ettiği belirlenen yabancı uyruklu doktor ve eşi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Türkiye'den alınmış mesleki yeterlilik belgesi olmayan Suriye uyruklu doktor K.Ş'nin hastaları muayene ettiği, kocası S.Ş'nin de ilaç imal edip ticaretini yaptığı bilgisine ulaşıldı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda K.Ş. ile eşi S.Ş. yakalandı.

        Şüphelilerin bu işi gerçekleştirdiği adreste yapılan aramada, doktor önlüğü, ultrason cihazı, steteskop, 2 tansiyon cihazı, 75 enjektör, akupunktur ölçüm cihazı, 237 akupunktur iğnesi, 320 cinsel içerikli ilaç ve ilaç üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.

        Öte yandan jandarma kamerasınca, 2 şüphelinin kiraladıkları dükkanın arka kısmını muayene odasına çevirdiği görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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