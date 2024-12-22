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        Hatayspor Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Mersin'de Adana Demirspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 09:20 Güncelleme: 22.12.2024 - 09:20
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        Hatayspor Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'u konuk edecek
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Mersin'de Adana Demirspor ile karşılaşacak.

        Mersin Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

        Hatayspor, ligde çıktığı 15 maçta topladığı 9 puanla 18. sırada yer alıyor. Geçen hafta sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup edip sezonun ilk galibiyetini alan Adana Demirspor ise 2 puanla 19. sırada bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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