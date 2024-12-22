Hatayspor Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

Hatayspor, ligde çıktığı 15 maçta topladığı 9 puanla 18. sırada yer alıyor. Geçen hafta sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup edip sezonun ilk galibiyetini alan Adana Demirspor ise 2 puanla 19. sırada bulunuyor.

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