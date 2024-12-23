Mersin'de kendilerini PTT görevlisi olarak tanıtan 6 dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince kimlikleri tespit edilen 6 şüphelinin, 7 kişiden 519 bin 200 lira haksız kazanç sağladığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, telefonla aradıkları kişilere kendilerini PTT görevlisi olarak tanıtıp "adınıza kırmızı mühürlü tebligat var" bahanesiyle "dosya masrafı" adı altında para isteyerek dolandırıcılık yapan zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

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