Muğla'daki helikopter kazasında ölen pilotun cenazesi, Mersin'de defnedildi

Muğla'da dün sabah saatlerinde Menteşe ilçesindeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına çarparak düşen ambulans helikopterdeki sorumlu pilot Tamer Gönül, pilot Bayram Çiçek, doktor Cengiz Coşkun ve sağlık personeli Selçuk Saykal hayatını kaybetmişti.

Törene, Çiçek'in eşi Gülay, oğlu Gökberk, ailesi ve yakınları ile Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, ilçe belediye başkanları, bazı kamu kurumu ve siyasi partilerin yöneticileri katıldı.

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