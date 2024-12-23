Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Mersin
Hakemler:Direnç Tonusluoğlu, Samet Çiçek, Murat Ergin Gözütok
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Calvo, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel (Dk. 35 Cengiz Demir), Görkem Sağlam, Diack, Boutobba, Rui Pedro, Fernandes, Aboubakar
Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Semih Güler, Abdulsamet Burak, Tolga Kalender, İzzet Çelik, Aksel Aktaş, Yusuf Barası, Aimbetov, Ozan Demirbağ, Osman Kaynak, Arda Okan Kurtulan
Gol: Dk. 26 Aboubakar (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 7 Calvo, Dk. 15 Recep Burak Yılmaz, Dk. 32 Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor)
MERSİN
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