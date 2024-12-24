Mersin'de Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı

Ayinde, ilahiler ve İncil'den bölümler okuyan vatandaşlar mum yakıp dua etti.

Ayini peder Coşkun Teymur yönetti. Teymur, Hristiyan vatandaşlarla dua ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

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