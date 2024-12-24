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        Mersin'de Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı

        Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel dolayısıyla ayin düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 21:59 Güncelleme: 24.12.2024 - 22:05
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        Mersin'de Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı
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        Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel dolayısıyla ayin düzenlendi.

        Ayini peder Coşkun Teymur yönetti. Teymur, Hristiyan vatandaşlarla dua ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

        Ayinde, ilahiler ve İncil'den bölümler okuyan vatandaşlar mum yakıp dua etti.

        Kilisedeki ayin sonunda katılımcılar, birbirlerinin Noel'ini kutladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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