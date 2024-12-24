Mersin'de Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı
Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel dolayısıyla ayin düzenlendi.
Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel dolayısıyla ayin düzenlendi.
Ayini peder Coşkun Teymur yönetti. Teymur, Hristiyan vatandaşlarla dua ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Ayinde, ilahiler ve İncil'den bölümler okuyan vatandaşlar mum yakıp dua etti.
Kilisedeki ayin sonunda katılımcılar, birbirlerinin Noel'ini kutladı.
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