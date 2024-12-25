Anamur'da kermesten elde edilen gelir Filistin'e bağışlandı
Mersin'in Anamur ilçesinde Gazze yararına düzenlenen kermesin geliri Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistin'e bağışlandı.
Mersin'in Anamur ilçesinde Gazze yararına düzenlenen kermesin geliri Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistin'e bağışlandı.
Anamur Şehit Yüksel Alçın Anadolu İmam Hatip Lisesince gerçekleştirilen kermeste 159 bin 325 lira toplandı.
Okul müdürü Mustafa İsmet Keskin ve öğretmenler, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistin'e bağışlanan yardımın dekontunu İlçe Müftüsü Mehmet Fidan'a verdi.
Keskin, kermese katkıda bulunan velilere ve öğrencilere teşekkür etti.
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