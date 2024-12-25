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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 20:04 Güncelleme: 25.12.2024 - 20:08
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: Halil Erkoç, Barış Turgut, Özkan Talo

        ÇBK Mersin: Anderson 18, Howard 23, Rupert 16, Sinem Ataş 2, Pelin Derya Bilgiç 21, Araujo, Asena Yalçın 3, Derin Yaya, Feride Şevval Akalan

        Emlak Konut: Thomas 15, Sehernaz Çidal, Macaulay 23, Parks 10, Ndour 18, Berfin Sertoğlu 13, Gamze Takmaz 3

        1. Periyot: 18-20

        Devre: 44-22

        3. Periyot: 59-57

        MERSİN

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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