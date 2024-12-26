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        Bozyazı'da farkındalık etkinliği yapıldı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde Normal Doğum Eylem Planı kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 17:27 Güncelleme: 26.12.2024 - 17:30
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        Bozyazı'da farkındalık etkinliği yapıldı
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde Normal Doğum Eylem Planı kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Bozyazı Devlet Hastanesi'nde normal doğumu yaygınlaştırarak daha fazla kadının bu yöntemi tercih etmesine yardımcı olmak amacıyla düzenlenen etkinlikte hastane çalışanları stant açtı.

        Stantta anne ve anne adaylarına normal doğumun faydaları konularında bilgilendirilme yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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