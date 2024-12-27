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        Mersin'de uçurumda 6 gün mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

        Mersin'in Silifke ilçesinde uçurumda 6 gün mahsur kalan keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 14:06 Güncelleme: 27.12.2024 - 14:16
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        Mersin'de uçurumda 6 gün mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı
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        Mersin'in Silifke ilçesinde uçurumda 6 gün mahsur kalan keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Gündüzler Mahallesi Kütükçü mevkisinde Mehmet Ali Karabıyık, hayvanlarını merada otlatırken keçilerden birinin 30 metre derinliğindeki uçurumda mahsur kaldığını fark etti.

        Karabıyık'ın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, hava şartlarının kötü olması nedeniyle bulunduğu ortamda beslenebildiğini tespit ettiği keçiye müdahalede bulunamadı.

        Hava şartlarının iyileşmesinin ardından tekrar bölgeye gelen ekipler, keçinin yanına inerek kurtarma çalışması başlattı.

        Çalışmalar sırasında ekipler, çok fazla hareket eden keçiyi uyutucu iğneyle uyuttu.

        Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından keçi bulunduğu yerden 6 gün sonra çıkarılarak sahibine teslim edildi.

        Hayvanın sahibi Mehmet Ali Karabıyık, ekiplere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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