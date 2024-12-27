Mersin'de uçurumda 6 gün mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

Çalışmalar sırasında ekipler, çok fazla hareket eden keçiyi uyutucu iğneyle uyuttu.

Ekipler, hava şartlarının kötü olması nedeniyle bulunduğu ortamda beslenebildiğini tespit ettiği keçiye müdahalede bulunamadı.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Gündüzler Mahallesi Kütükçü mevkisinde Mehmet Ali Karabıyık, hayvanlarını merada otlatırken keçilerden birinin 30 metre derinliğindeki uçurumda mahsur kaldığını fark etti.

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