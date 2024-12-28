AK Parti Bozyazı İlçe Kadınlar Kolları Kongresi yapıldı
AK Parti Bozyazı İlçe Kadınlar Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.
AK Parti Bozyazı İlçe Kadınlar Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.
Bozyazı Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen kongreye, Bozyazı Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ali Öztaş, AK Parti Mersin Kadın Kolları Başkanı Fatma Abacı, AK Parti Bozyazı İlçe Başkanı Gökhan Zor, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve davetliler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.
Tek adayın olduğu kongrede Sıdıka Gedik bütün üyelerin oyunu alarak İlçe Kadın Kolları Başkanı seçildi.
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