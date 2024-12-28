Mersin'de 1110 litre sahte içki ele geçirildi
Mersin'in Toroslar ilçesinde 1110 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Toroslar ilçesinde 1110 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, sahte içki üretimi ve ticareti yapıldığı belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramalarda 1110 litre sahte içki, 20 litre etil alkol ile içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
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